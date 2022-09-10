- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي.. ونستخدم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - أ ش أ – أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركي»، قائلا: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى ترفعه وزارة المالية أو مصلحة الجمارك أو تخفضه».
وذكر بيان للمرصد أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم.
وأضاف أنه “ينبغي على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا في استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي.. ونستخدم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.