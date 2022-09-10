مال وأعمال

المالية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي.. ونستخدم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي.. ونستخدم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - أ ش أ – أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركي»، قائلا: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى ترفعه وزارة المالية أو مصلحة الجمارك أو تخفضه».

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وذكر بيان للمرصد أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم.

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وأضاف أنه “ينبغي على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا في استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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