المالية: لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي.. ونستخدم…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - أ ش أ – أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركي»، قائلا: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى ترفعه وزارة المالية أو مصلحة الجمارك أو تخفضه».

وذكر بيان للمرصد أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم.

وأضاف أنه “ينبغي على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا في استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة”.