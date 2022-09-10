النفط يرتفع نحو 3% بفعل تهديدات روسيا بوقف صادراتها إلى…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو 3% مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكنها تتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

ويهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات بلاده من النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حدا أقصى للأسعار. كما تلقت الأسعار دعما من إعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفضا طفيفا في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار، أي 3%، إلى 91.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1522 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار، أي 3.2%، إلى 86.17 دولار.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للوساطة في أسواق النفط “خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط”.

وتحت ضغوط المخاوف بشأن الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة بعدما ارتفع في مارس آذار إلى قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم قفزة الجمعة فإن الخامين القياسيين يتجهان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، إذ تراجع برنت بنحو 1.4% على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ يناير. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.9%.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية إن البيت الأبيض لا يفكر في الوقت الحالي في سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يتجاوز السحب بمقدار 180 مليون برميل الذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.

وتأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي المصري الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة لا سابق لها في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فضلا عن مزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.