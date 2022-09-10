وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على قرض 5 مليارات دولار…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - – أعلنت وزارة المالية التشيكية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا يوم الجمعة على قرض بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5 مليارات دولار) لأوكرانيا؛ لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة 9 مليارات يورو تم الإعلان عنها في مايو. وتم إرسال المليار يورو الأولى بالكامل مطلع أغسطس.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا، الذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براج يوم الجمعة، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم الثلاثة مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو منح.