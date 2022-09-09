وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث تعزيز…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:11 مساءً - استقبل المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

في مستهل اللقاء، رحب وزير قطاع الأعمال بالسفير السعودي الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

وشدد عصمت على متانة العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية القوية التي تجمع بين مصر والسعودية والشعبين الشقيقين، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرون السعوديون.

وأشار الوزير إلى خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين البلدين على مختلف الأصعدة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

نقلي: مصر تمتلك مقومات عديدة لتكون مركزًا تجاريًا دوليًا.. ونتطلع لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين

من جانبه، لفت السفير السعودي، أسامة بن أحمد نقلي، إلى عمق العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر، وحرص الجانب السعودي على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير السعودي ضرورة تجاوز الشراكة المصرية السعودية نطاق البلدين إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات عدة منها موقع جغرافي متميز وأيدي عاملة ذات مهارة عالية وموارد طبيعية وبنية تحتية وغيرها، ما يؤهلها أن تكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا دوليًا.