وزير المالية يبحث آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:11 مساءً - عقد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة فيرا سونجوى، الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.

وأعرب وزير المالية عن تقديره للنجاحات التى حققتها خلال فترة توليها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، متمنيًا لها التوفيق فى مهامها الجديدة، على هامش مشاركتهما فى فعاليات “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القارى؛ في إطار السعي الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خاصة فى ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب فى أعقاب جائحة كورونا، وما تلاها من تداعيات سلبية قاسية على كافة الاقتصادات التى تُعاني موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تكاليف وأسعار السلع والخدمات.

وبحث اللقاء الرؤى والأفكار بشأن إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية وعلى رأسها القمح والأسمدة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

الإسهام فى مكافحة التغيرات المناخية عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة

ووجَّه الوزير الدعوة إلى الدكتورة فيرا سونجوى، لحضور “يوم التمويل”، وتبني الرؤى الأفريقية لتيسير التمويلات التنموية الداعمة للتحول الأخضر، والإسهام في مكافحة التغيرات المناخية، عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.