وزيرة التخطيط: مصر تتقدم 19 مركز بمؤشر التنمية البشرية وتحتل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:11 مساءً - أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تقدم مصر بحوالي 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية، ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021، 2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، أمس الخميس، في حدث عالمي.

وقالت السعيد إن هذا التقدم يعد انعكاسًا واضحًا للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ونتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في المجالات كافة وخصوصًا مجالات الصحة والتعليم .

وأشارت وزيرة التخطيط ألى وصول مصر إلى المركز (97) في مقابل المركز (116) في تقريرعام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالمياً لعامين متتاليين.

وأوضحت ارتفاع تصنيف مصر في المؤشر، وانضمامها إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بدلاً من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، مشيرة إلى أن ارتفاع ترتيب مصر في المؤشر يرجع لتحسن أدائها في مؤشرات بعدي المعرفة (الهدف الأممي الرابع: التعليم الجيد)، والمستوى المعيشي اللائق (الهدف الأممي الثامن: النمو الاقتصادي والعمل اللائق).

وأضافت السعيد أن ترتيب مصر شهد في مؤشر التنمية البشرية تحسناً إيجابياً خلال الفترة من (2015- 2021)، موضحة أن المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر يقدر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010- 2021، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن العشر سنوات السابقة (2000-2010) والذي قدر بقيمة 0,64%.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التقدم الذي احرزته مصر بشهادة أممية مستقلة ووفق آليات ومنهجية عالمية يؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح ويدعم الاهداف كافة التي نسعي لتحقيقها.