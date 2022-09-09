معيط: مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، امتلاك مصر إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى ظل العمل على إصدار وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.

وثيقة «سياسة ملكية الدولة» ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص

وقال معيط أن الوثيقة تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.

تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية

وأشار خلال لقائه مع هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الحرص على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل.

ندرس الاستفادة من خبرات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فى إصدار صكوك خضراء

وأوضح وزير المالية أنه يتم تنامى فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مشروعات اقتصادية عدة، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء؛ على النحو الذى يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يُساعد فى استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

ولفت إلى الدراسة مع الجانب اليابانى إصدار سندات “الساموراي الخضراء”، خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات “الساموراى” بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب مستثمرين يابانيين عدة، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات “الباندا” باليوان في السوق الصينية.

هاني سنبل: نتطلع للتعاون مع مصر فى إصدار الصكوك السيادية والصكوك الخضراء

ومن جانبه أكد هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة فى إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول فى هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية.

برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء

وقال سنبل “إننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونتطلع للعمل سويًا لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر، وتمتد لتشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء”.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.