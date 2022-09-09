- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرباص تلغي المتبقي من طلبية طائرات إيه 350 للخطوط القطرية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:12 مساءً - - أكدت شركة إيرباص ، اليوم الخميس ، إلغاء ما تبقى من طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات إيه 350، ما يزيد من حدة نزاع بشأن السلامة وبنود التعاقد مع شركة الطيران الخليجية.
وقال المتحدث باسم شركة إيرباص إنها تؤكد أنها رفعت طلبية تخص 19 طائرة من طراز إيه 350 للخطوط الجوية القطرية من سجل الطلبيات المتبقية.
ولم يصدر بعد تعليق من الخطوط الجوية القطرية إزاء هذا الإعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرباص تلغي المتبقي من طلبية طائرات إيه 350 للخطوط القطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.