إيرباص تلغي المتبقي من طلبية طائرات إيه 350 للخطوط القطرية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:12 مساءً - - أكدت شركة إيرباص ، اليوم الخميس ، إلغاء ما تبقى من طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات إيه 350، ما يزيد من حدة نزاع بشأن السلامة وبنود التعاقد مع شركة الطيران الخليجية.

وقال المتحدث باسم شركة إيرباص إنها تؤكد أنها رفعت طلبية تخص 19 طائرة من طراز إيه 350 للخطوط الجوية القطرية من سجل الطلبيات المتبقية.

ولم يصدر بعد تعليق من الخطوط الجوية القطرية إزاء هذا الإعلان.