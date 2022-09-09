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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم الأساسي السنوي يواصل الصعود ويقفز إلى 16.7 % من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:14 صباحاً - باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري المصري اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 16.7 % في أغسطس 2022، مقابل 15.6% في يوليو 2022.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ 0.6 % في أغسطس 2022 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريا بلغ 1.5% في يوليو 2022، وفقا لتقرير المركزي.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، معدلاً شهرياً بلغ 0.9% في أغسطس 2022 مقابل معدلاً بلغ %0.1 في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2022.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس 2022 مقابل 13.6% في يوليو 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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