مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى أدنى مستوى في 3…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى أدنى مستوى في 3… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 10:11 صباحاً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي المصري الأمريكي” أسعار الفائدة.

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وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع ستة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر .

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وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار أربعة آلاف عما تم إعلانه من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في أحدث أسبوع.

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ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس منذ مارس في مسعى لكبح التضخم المرتفع. ومع ذلك لا توجد مؤشرات تذكر حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع وما زال هناك وظيفتان شاغرتان لكل عاطل عن العمل.

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ولا تزال الطلبات أقل بكثير من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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