مال وأعمال

قناة السويس ترفع إيراداتها في أغسطس إلى 744.8 مليون دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس ترفع إيراداتها في أغسطس إلى 744.8 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - وكالات _ أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس ،أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس الماضي.

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وكانت الهيئة قالت الشهر الماضي إن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال يوليو  الماضي بقيمة بلغت 704 ملايين دولار.

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وحققت قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها عن العام المالي 2021-2022 بلغت 7 مليارات دولار.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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