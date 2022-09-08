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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس ترفع إيراداتها في أغسطس إلى 744.8 مليون دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - وكالات _ أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس ،أن إيرادات القناة بلغت 744.8 مليون دولار في أغسطس الماضي.
وكانت الهيئة قالت الشهر الماضي إن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال يوليو الماضي بقيمة بلغت 704 ملايين دولار.
وحققت قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها عن العام المالي 2021-2022 بلغت 7 مليارات دولار.
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