مال وأعمال

رئيسة وزراء بريطانيا: تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا: تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ أعلنت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا، تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين عند 2500 جنيه سنويا.

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وقالت خلال حديثها في مجلس العموم اليوم، سنساعد الشركات على المضي قدما دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية.

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وأضافت “سنعمل من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة”، مؤكدة أنه سيتم دعم الأسر منخفضة الدخل وتقديم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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