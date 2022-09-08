نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا: تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ أعلنت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا، تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين عند 2500 جنيه سنويا. وقالت خلال حديثها في مجلس العموم اليوم، سنساعد الشركات على المضي قدما دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية. وأضافت “سنعمل من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة”، مؤكدة أنه سيتم دعم الأسر منخفضة الدخل وتقديم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة.

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