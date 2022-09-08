شل وإيجاس وبتروناس تسند أعمال الهندسة والتصميم الأولية بمركز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 04:09 مساءً - إسلام سالم _ أسندت شركات شل مصر والمصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وبتروناس الماليزية عقد أعمال الهندسة والتصميم الأولية إلى تحالف بقيادة شركة بكتل إنيرجي ويضم عدد من الشركات من بينها إنبي وبتروجيت، مستهدفين الانتهاء منه قبل نهاية عام 2022.

وبحسب بيان صادر اليوم، تتضمن دراسة المشروع إنشاء نظام طاقة موحد بين محطة معالجة الغاز البرية لحقول غرب الدلتا WDDM في البحر الأبيض المتوسط، ومحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في إدكو ELNG بشرق الإسكندرية.

ويركز عقد أعمال الهندسة والتصميم الأولية لمشروع مركز إدكو للطاقة على دمج أنظمة الطاقة الكهربائية بين منطقة غرب الدلتا WDDM ومحطة الغاز الطبيعي المسال المصرية ELNG ، بدلاً من وجود نظامين منفصلين، مما سيساهم بقوة في توفير الطاقة وخفض الإنبعاثات عن طريق توحيد أنظمة الطاقة الكهربائية للمحطات البرية.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك جهود مشتركة تدفع قطاع البترول المصري إلى الإسهام بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية الخاصة بتغير المناخ من خلال تسريع إزالة الكربون وكذلك الاقتصاد في استهلاك الطاقة.

وأكد المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركات شل في مصر، إن شل مصر تعتبر شريكاً أساسياً للحكومة المصرية في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بتغير المناخ ورؤيتها التنموية، كما تضع شل مصر التوجه إلى الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها، لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

من جانبه أكد بول مارسدن، رئيس شركة بكتل إنيرجي، أن الأهداف الاستراتيجية لمصر الخاصة بتغير المناخ تحظى بأهمية وأولوية قصوى لدى شركته.