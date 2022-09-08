نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان عند 98.06 دولار للبرميل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - – حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” يوم الخميس سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أكتوبر عند 98.06 دولار للبرميل. وكان سعر البيع الرسمي لشهر سبتمبر هو 105.96 دولار للبرميل.

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