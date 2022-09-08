وزارة المالية ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - وكالات _ رفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهاً، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

يبدأ تطبيق العمل بالسعر الجديد بدء من اليوم الخميس 8 سبتمبر.

يأتي ارتفاع سعر الدولار الجمركي تزامناً مع قيود الاستيراد المفروضة على واردات البلاد لاسيما نظام الاعتمادات المستندية، ما ينذر بارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع.

لكن الحكومة المصرية تعمل حالياً على الإفراج عن أغلب الواردات العالقة بالجمارك، وتخفيف الأعباء عن المستوردين.

في أبريل الماضي، حددت وزارة وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيها.

وفي شهر يونيو حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيهاً، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.