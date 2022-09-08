- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة المالية ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - وكالات _ رفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهاً، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
يبدأ تطبيق العمل بالسعر الجديد بدء من اليوم الخميس 8 سبتمبر.
يأتي ارتفاع سعر الدولار الجمركي تزامناً مع قيود الاستيراد المفروضة على واردات البلاد لاسيما نظام الاعتمادات المستندية، ما ينذر بارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع.
لكن الحكومة المصرية تعمل حالياً على الإفراج عن أغلب الواردات العالقة بالجمارك، وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
في أبريل الماضي، حددت وزارة وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيها.
وفي شهر يونيو حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيهاً، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة المالية ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.