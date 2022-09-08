مال وأعمال

الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح سيادته القرية الأولمبية للهيئة، كما يشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة”.

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صح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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