نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح سيادته القرية الأولمبية للهيئة، كما يشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة”. صح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي

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