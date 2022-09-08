أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بنسبة 6% لتصل إلى أقل من 2100…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - سبوتنيك نيوز _ سجلت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بنسبة 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأشارت بيانات بورصة لندن ICE عند افتتاح التداول اليوم الخميس، إلى تراجع أسعار أسهم الغاز في أوروبا بنسبة تزيد عن 6%، حيث يتم تداولها دون 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.

كما أظهرت مؤشرات أكبر مركز أوروبي “TTF” أن العقود الآجلة لشهر أكتوبر انخفضت إلى مستوى 2068 دولارا لكل ألف متر مكعب “أي بتراجع بنسبة 5.5%”، اعتبارا من 09:05 بتوقيت موسكو، كانت الأسعار عند مستوى 2047.3 دولار (-6.5%).

في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراي الماضي.

ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16:19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.