نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 14.6% خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - – أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 14.6 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 13.6 بالمئة في يوليو .

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