تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو مع ارتفاع الصادرات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - سي إن بي سي – تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو، فيما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يشهد استمرار مساهمة التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري تراجع بنسبة 12.6% إلى 70.6 مليار دولار، وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى 259.3 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 329.9 مليار دولار.

وأضافت التجارة 1.42 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من انكماش بشكل عام في النشاط الاقتصادي، بعد أن كانت سببا في تباطؤ النمو لـ 7 أرباع متتالية.