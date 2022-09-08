مال وأعمال

تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو مع ارتفاع الصادرات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو مع ارتفاع الصادرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - سي إن بي سي – تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو، فيما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يشهد استمرار مساهمة التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

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وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري تراجع بنسبة 12.6% إلى 70.6 مليار دولار، وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى 259.3 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 329.9 مليار دولار.

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وأضافت التجارة 1.42 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من انكماش بشكل عام في النشاط الاقتصادي، بعد أن كانت سببا في تباطؤ النمو لـ 7 أرباع متتالية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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