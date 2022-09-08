أسعار الذهب ترتفع نحو 1% بدعم من تراجع طفيف للدولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:10 صباحاً - – صعدت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين ومشتريات من متصيدي الصفقات للاستفادة من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس مؤخرا، لكن آفاق المعدن النفيس ما زالت ملبدة بغيوم احتمالات زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1716.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% أيضا لتسجل عند التسوية 1727.80 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 20 عاما مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذية للمشترين الحائزين لعملات أخرى. لكن تراجعا طفيفا من تلك الذورة في أواخر الجلسة بدا أنه يقدم بعض الدعم للذهب.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر أكثر من 300 دولار منذ أن قفزت فوق حاجز 2000 دولار للأوقية في مارس.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة انتعش الشهر الماضي وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه هذا الشهر.

ومن شأن زيادات أسعار الفائدة أن تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 18.40 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.6% إلى 866.43 دولار وصعد البلاديوم 1.9% إلى 2044.09 دولار.