انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022: البتلو بأقل من 170 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأربعاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022:

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 160 جنيها. 3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها. 4- سعر كيلو اللحمة الضأن 168.19 جنيه. 5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيها 6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها 7- سعر كيلو اللحمة البتلو 166.64 جنيه. 8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 168.84 جنيه.