انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022: البتلو بأقل من 170 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأربعاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 168.84 جنيه.
تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية
أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022:
2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 160 جنيها.
3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.
4- سعر كيلو اللحمة الضأن 168.19 جنيه.
5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيها
6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها
7- سعر كيلو اللحمة البتلو 166.64 جنيه.
8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.