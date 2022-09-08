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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصحة: عزل أول حالة إصابة بجدري القرود لمصري حاصل على إقامة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة مواطن مصري بفيروس جدري القرود، مشيرة إلى عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، وأن المريض حالته العامة مستقرة.
وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
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