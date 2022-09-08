السيسي يناقش مع رئيسة البنك الأوروبي زيادة مساهمته في تمويل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي أداها خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

وأعرب السيسي، خلال استقباله رئيسة البنك، أوديل رينو باسو، عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدةً بـ”نجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي”، ومن ثمَّ حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، فى ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.