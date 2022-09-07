هيرميس للتنمية تتفق مع التعليم على تحويل 102 مدرسة للعمل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:10 مساءً - دوت الخليج – أعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتحويل 102 مدرسة بالأقصر وأسوان للعمل بالطاقة الشمسية.

وتتولى مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية توريد وتركيب وتشغيل الألواح الشمسية، ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية للمشروع 700 كيلو وات في الساعة، وأن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 250 طن سنويًا.

وبحسب بيان للمؤسسة، تأتي تلك الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة للتقليل من الانبعاثات الضارة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الوطنية «حياة كريمة».

وقال اللواء مهندس يسرى الديب، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنها ستعمل على استغلال هذه الفرصة لتطوير البنية الأساسية للمدارس والمساهمة في خلق تأثير إيجابي من خلال توفير خدمات تعليمية مستدامة على المدى البعيد لمختلف الطلاب.

ومن جانبها، قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، إن هدفها الرئيسي تحسين حياة المواطنين في المجتمعات المحيطة وتمكينهم على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لصالح الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت ذو الفقار إلى أن عقد الشراكات مع القطاع العام يعد جزءًا أصيلًا من رؤية المؤسسة لخدمة المواطنين، وأن غرض ذلك التعاون هو دعم الجهود الحكومية لمواجهة مشكلات التغير المناخي بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن توفير طاقة نظيفة بأسعار مناسبة يأتي على رأس أولويات هذه الرؤية، وهو ما يتوافق مع التزام المؤسسة بتخصيص الموارد المالية للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، نظرًا لأنها تعزز الازدهار الاقتصادي وتشجع على تقديم الحلول المبتكرة بما يخدم صالح المواطنين بشكل عام.

ومن جهة أخرى، قالت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي ملموس في بناء مستقبل أفضل من خلال زيادة وعي الطلاب بأهمية التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة وتوفير مجال للتواصل حول أبرز مستجدات قضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاملين في مجال تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية.