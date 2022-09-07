دابر مصر: افتتاح المرحلة الأولى من مصنع الشركة الجديد بمصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - إسلام سالم _ قال محب قيصر، مدير مبيعات شركة دابر مصر ، إن الشركة بدأت في تنفيذ أعمال إنشاء مصنع جديد في مصر على مساحة 50 ألف متر، بجانب مصنع الشركة المتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث سيتم افتتاح المصنع بالكامل خلال 3 سنوات والمرحلة الأولى مارس المقبل، موضحا أن المصنع الجديد يستهدف إنتاج كميات كبيرة من منتجات الشركة لتغطية احتياجات عدد كبير من الدول عبر المصنع الجديد بمصر.

وأضاف قيصر، خلال مؤتمر صحفي، أن شركة دابر مصر استطاعت الوصول بحجم المبيعات إلى مليار جنيه، والوصول لحصة سوقية بمنتجات الشعر تصل إلى 70% في مصر، منوها أن الشركة تحافظ قدر الإمكان على تثبيت أسعار المنتجات في ظل الظروف والتحديات الحالية الخاصة بسلاسل الإمداد، والتي تضطرها لتحريك أسعار المنتجات.

وأكد أن مبيعات الشركة في مصر تصل إلى 2.5 مليون كرتونة سنويا، على أن تتضاعف تلك الكميات مع بدء المصنع الجديد عمليات الإنتاج، موضحا أن 8% من إنتاج العاشر من رمضان يتم تصديره للخارج، لترتفع نسبة الصادرات من اجمالي الإنتاج المحلي إلى 20% مع دخول المصنع الجديد الخدمة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة دابر مصر، روهيت جايسوال، قد أكد أن الشركة لديها خطط كبيرة بشأن تصنيع منتجات الشركة في مصر، حيث يتم استهداف أن تكون مصر بلد مصدر لمنتجات الشركة لدول الكوميسا خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على إنشاء مصنع جديد ضعف الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة الحالي بالعاشر من رمضان.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تغطي احتياجات مصر لمدة 25 عام مقبل، مشيرا إلى أن طموحات الشركة كبيرة فيما يخص العمليات التوسعية في مصر، كما سيتم التوسع في منتجات العناية بالأطفال، من خلال منتج فاتيكا بيبي.