انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.. زاد تاني بعد ما كان عقل والان مع التفاصيل

الذهب يرتفع من جديد بعد الانخفاض

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 حالة من الارتفاع البسيط بعد الانخفاض الذي سجله في الساعات الماضية، وذلك بالرغم من التراجع الذي ظهر عليه في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر الذهب واحد من المعادن الهامة والأساسية التي توجد في كل محلات الصاغة التي تنتشر في كل المحافظات، ودائماً ما يريد الحصول عليه جميع الشباب المقبلين على الزواج في كافة الأنحاء، وهو من أكثر المعادن الهامة والأساسية التي توجد وتنتشر بجميع المحافظات.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بالصاغة

وزاد الذهب كثيراُ في كل الأسواق ومحلات في الوقت الحالي وحدثت حالة من الركود الكبير التي أثرت على حركتي البيع والشراء التي توجد في كل مكان، ويبحث عنه في العديد من الأوقات بشكل مستمر لأنه يهم الجميع بشكل كبير ممن يتواجدون في كل مكان.

ارتفع سعر الذهب عيار 21، وسجل نحو 1108 جنيهاً.

وارتفع عيار 24 وسجل 1266 جنيهاً

وتحرك سعر الذهب عيار 18 وسجل 949.7 جنيهاً.

وارتفع الجنيه الذهب نحو 8 جنيهات ليسجل 8864 جنيهًا