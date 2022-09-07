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أسعار المانجو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: الكيلو بـ7 جنيه بس با ست البيت

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رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر حالة من الانخفاض داخل سوق العبور عن سعرها أمس الثلاثاء، وذلك وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في سوق العبور:

 

1- تراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 20 إلي 40 جنيهاً مصرياً.

2- تراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً.

3- تراوح سعر كيلو المانجو الصديقة  ما بين 12 إلي 18 جنيهاً مصرياً.

4- تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 9 إلي 10 جنيهاً مصرياً.

5- تراوح سعر كيلو المانجو الفونس ما بين 13 إلي 17 جنيهاً مصرياً.

6- تراوح سعر كيلو المانجو البدي ما بين 7  إلي 10 جنيهاً مصرياً.

7- تراوح سعر كيلو المانجو الجولك ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً.

8- تراوح سعر كيلو المانجو السنارة ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً.

9 – تراوح سعر كيلو المانجو كنت ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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