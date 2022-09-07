انت الان تتابع خبر أسعار المانجو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: الكيلو بـ7 جنيه بس با ست البيت والان مع التفاصيل

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في سوق العبور:

1- تراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 20 إلي 40 جنيهاً مصرياً. 2- تراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً. 3- تراوح سعر كيلو المانجو الصديقة ما بين 12 إلي 18 جنيهاً مصرياً. 4- تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 9 إلي 10 جنيهاً مصرياً. 5- تراوح سعر كيلو المانجو الفونس ما بين 13 إلي 17 جنيهاً مصرياً. 6- تراوح سعر كيلو المانجو البدي ما بين 7 إلي 10 جنيهاً مصرياً. 7- تراوح سعر كيلو المانجو الجولك ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً. 8- تراوح سعر كيلو المانجو السنارة ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً. 9 – تراوح سعر كيلو المانجو كنت ما بين 9 إلي 13جنيهاً مصرياً

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر حالة من الانخفاض داخل سوق العبور عن سعرها أمس الثلاثاء، وذلك وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.