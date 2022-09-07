انت الان تتابع خبر أسعار البيض في منافذ الزراعة اليوم.. بشرى سارة للمواطنين بانخفاضه 20% والان مع التفاصيل

أسعار البيض في منافذ الزراعة اليوم انخفضت

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الارتفاع الكبير على أسعار البيض اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بالأسواق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وهذا يأتي بعد ارتفاع كبير في أسعار البيض، حيث وصل سعر الكرتونة 80 جنيهاً، وانتشرت الكثير من الأخبار حول وصول الكرتونة لـ 120 جنيهاً.

وجاءت أسعار البيض في منافذ الزراعة اليوم الكرتونة الواحدة بـ 56.5 جنيه، وأصبح منخفض عن الأسواق التي توجد بالخارج بنسبة تكون ما بين 20 لـ 25%، وسعر البيض الأحمر الكرتونة الواحدة بـ 58.5 جنيه، والبيض البلدي سعره يتراوح ما بين 70 لـ 75 جنيهاً.

انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق

وأما عن سعر البيض الأبيض فهو يتراوح ما بين 63 لـ 64 جنيهاً للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 64 و65 جنيهاً للكرتونة، والبيض البلدي ما بين 65 لـ 66 جنيهاً للكرتونة، وتم طرح كميات كبيرة من بيض المائدة من قبل الإصلاح الزراعي بأسعار مخفضة، وهذا عن طريق سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة في الدقي للمساعدة في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.