الحكومة توافق على مشروع جديد للصناعات الهندسية والمعدنية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 08:10 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت مسمى “شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية”، وذلك على مساحة اجمالية قدرها 211441 م2 بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة، لأجهزة التكييف المركزي، والشبكات متعددة الاستخدام، والمبادلات الحرارية، والثلاجات غير المنزلية، إلى جانب تشكيل وسحب المعادن، حيث يتم التصميم لجميع المنتجات باستخدام الكمبيوتر.

ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكافة الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و10 أجانب فقط.

وتأتي الموافقة على إقامة هذا المشروع في ضوء توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، والحرص على تحقيق فائض في الإنتاج للقيام بتصديره، فضلاً عن دوره في توفير العديد من فرص العمل، وذلك بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المرجوة، واستثمار المزايا النسبية بمحافظة المنيا من حيث الموقع الجاهز، والعمالة الفنية المتواجدة بها لتوافر مدارس ثانوية صناعية ومعهد عال صناعي.