مال وأعمال

محمد معيط: طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد معيط: طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:13 مساءً - دوت الخليج _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تدرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.

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أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر “المنظمة الأفريقية الحادي عشر للمحاسبة والتمويل” الذى تنظمه جامعة النهضة، إن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة، وتم إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر.

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وقال أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

أشار الوزير، إلى استهداف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات “الساموراي الخضراء”، بعدما تم طرح أول إصدار من سندات “الساموراي” بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات “الباندا” باليوان في السوق الصينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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