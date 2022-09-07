وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجستية بطنطا تتعدى 6…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع حجر الأساس لسوق نصف جملة يعد أول سوق نموذجية بمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وتم عرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تقام على مساحة حوالى 87 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن المنطقة التجارية تتوسط 10 محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون فرد وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد وزير التموين، أن المنطقة اللوجستية تضم معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا.

عشماوي: سوق مركزية على مساحة 5 آلاف متر باستثمارات 100 مليون جنيه

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن السوق المركزية بطنطا تقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف عشماوي، أن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية على مدار 4 سنوات ماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع حاليا تبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، ومع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض إلى 21 مشروعاً، بما يغطي ما يقرب من 60% من المحافظات حتى الآن.