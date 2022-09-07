دابر مصر: 14 مليار دولار القيمة السوقية للشركة في 100 دولة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال روهيت جايسوال الرئيس التنفيذي لشركة دابر مصر، إن القيمة السوقية للشركة تصل إلى نحو 14 مليار دولار، حيث تتواجد الشركة في أكثر من 100 دولة وتمتلك مصانع في عدد من الدول مثل مصر ودبي ونيجيريا وتركيا.

روهيت جايسوال: تحقيق 1.3 مليار دولار مبيعات سنوية .. مصر تمثل 5% من حجم السوق الكلي للشركة

وأضاف روهيت جايسوال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن مبيعات الشركة تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا، موضحا أن مصر تمثل حوالي 5% من حجم السوق الكلي للشركة حتى الآن.

خطط توسعية لتصنيع منتجات الشركة بمصر لتصديرها لدول الكوميسا

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دابر مصر، أن الشركة لديها خطط كبيرة بشأن تصنيع منتجات الشركة في مصر، حيث يتم استهداف أن تكون مصر منبع تصدير المنتجات لدول الكوميسا خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على انشاء مصنع جديد ضعف الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بالعاشر من رمضان.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تغطي احتياجات مصر لمدة 25 عام مقبل، كما أن المصنع الجديد سيقام وفقا لكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، مشيرا إلى طموحات الشركة كبيرة في العمليات التوسعية في مصر، كما سيتم التوسع في منتجات العناية بالأطفال، من خلال منتج فاتيكا بيبي.

ولفت إلى أن الشركة استحوذت على عدة شركات في عدة دول مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف استمرار الأعمال التوسعية في كافة دول العالم.