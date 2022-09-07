انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت اتخننوا رسمي والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17800 جنيهًا، بزيادة 89 جنيهًا . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18411 جنيهًا، بزيادة 206 جنيهات 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1428 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,