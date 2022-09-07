انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: البلطي زاد 2 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها. 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 90 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيه. 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 44 جنيهًا 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125جنيهًا. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي93 جنيهًا وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأبعاء 7 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.