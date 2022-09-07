التضامن: 5 ملايين أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة بتكلفة 25…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - آية مصطفى – أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي، زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة مرتين خلال العام الجاري، أولها في أبريل، بإضافة 450 ألف أسرة، بتكلفة حوالي 2.5 مليار جنيه، والثانية الشهر الجاري بإضافة 500 ألف أسرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشارت صابرين، خلال لقائها مع برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، إلى زيادة ميزانية “تكافل وكرامة” خلال العام الماضي من 19 مليار جنيه لتصل حاليًا إلى 25 مليار جنيه.

ونبهت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى البدء في توزيع 250 ألف بطاقة ميزة، وتسليمها للمستفيدين بالمنازل خلال شهر سبيتمبر الجاري.

وأضافت أن هناك حزمة توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بزيادة المستفيدين من مبادرة “تكافل كرامة” إلى 5 ملايين أسرة، بتكلفة حوالي 25 مليار جنيه، إضافة إلى المساعدات العاجلة وزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين حسب عدد الأسر بالبطاقة.