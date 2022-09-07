انت الان تتابع خبر الإحصاء المصري يضع الأردن في المرتبة 12 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد جاء الأردن بالمرتبة 12 من حيث ترتيب الدول التي تصدر مصر إليها الغاز الطبيعي.



وقد بلغت قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي المصري خلال الربع الأول من العام الحالي 57 مليون دولار .



وأشارت البيانات ذاتها إلى أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 406.5 % لتسجل 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

