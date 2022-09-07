انت الان تتابع خبر الضريبة تدعو هذه الفئة لتعديل حساباتهم البنكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن مجموع الرديات التي قامت الدائرة بصرفها للمكلفين منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى تاريخه، بلغ حوالي 45 ألف مكلف، وبلغت قيمتها الاجمالية 27 مليون دينار.



كما أعلنت الضريبة أنها قامت خلال شهر ايلول الحالي بصرف رديات بقيمة حوالي 5 مليون دينار استفاد منها 5 آلاف مكلف .



وأشارت الدائرة أن هذه الرديات التي تم صرفها منذ بداية العام وحتى الآن تخص الإقرارات الضريبية التي تم تدقيقها لشركات وأفراد وموظفين ومستخدمين .



وقامت الدائرة بإرسال هذه الرديات لمستحقيها من المكلفين إلكترونيا على أرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية وحسب الدور والأسس ‏المعتمدة ‏للصرف، بعد أن تم تدقيقها واكتسابها الصفة القطعية واستكمال الشروط القانونية للصرف".



ودعت الدائرة، الموظفين والمستخدمين والمكلفين كافة، "العمل على تعديل البيانات والمعلومات الخاصة بحساباتهم البنكية وتدوين رقم الآيبان بشكل صحيح، وذلك لغايات تحويل أي رديات تتحقق لهم على حساباتهم مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة".





