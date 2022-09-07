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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم حتى 3… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - وكالات – أعلنت شركة فيليب موريس رفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات، ابتداءً من غدٍ الأربعاء.
ورفعت الشركة أسعار السجائر ميريت بأنواعها من 49 جنيها إلى 52 جنيها، وأسعار مارلبورو الأحمر من 46 جنيها إلى 48 جنيها، كما رفعت أسعار L&M الأحمر من 34 جنيها إلى 35 جنيها.
وكانت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” أعلنت عن زيادة أسعار 10 أنواع من السجائر التي تنتجها، ابتداءً من الأحد 4 سبتمبر.
وتتراوح الزيادات السعرية الجديدة لأكبر منتج للدخان في مصر ا بين 1.5 جنيه إلى جنيهين، وشملت عددا من الأصناف الشعبية ومنها: “كليوباترا بوكس”، و”كليوباترا سوبر”، و”مونديال”.
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