مال وأعمال

فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم حتى 3…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم حتى 3… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - وكالات – أعلنت شركة فيليب موريس رفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات، ابتداءً من غدٍ الأربعاء.

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ورفعت الشركة أسعار السجائر ميريت بأنواعها من 49 جنيها إلى 52 جنيها، وأسعار مارلبورو الأحمر من 46 جنيها إلى 48 جنيها، كما رفعت أسعار L&M الأحمر من 34 جنيها إلى 35 جنيها.

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وكانت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” أعلنت عن زيادة أسعار 10 أنواع من السجائر التي تنتجها، ابتداءً من الأحد 4 سبتمبر.

وتتراوح الزيادات السعرية الجديدة لأكبر منتج للدخان في مصر ا بين 1.5 جنيه إلى جنيهين، وشملت عددا من الأصناف الشعبية ومنها: “كليوباترا بوكس”، و”كليوباترا سوبر”، و”مونديال”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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