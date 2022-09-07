مال وأعمال

التموين تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت خام مستورد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت خام مستورد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 27 ألف طن زيت خام مستورد.

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وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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