التموين تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت خام مستورد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 27 ألف طن زيت خام مستورد.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.