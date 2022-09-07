رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لقمة التغير المناخي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار “المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي”، والتي تعرف باسم “نوفي NWFE”، كبرنامج وطني للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة، في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.

وأضاف مدبولي أن الوقت قد حان للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض لبرامج التكيف المناخي، وإيلاء الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لتلك البرامج، لا سيما في الدول النامية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أعربت الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ عن إعجابها بما شاهدته فى مصر من تطور ونهضة عمرانية لافتة فى أماكن مختلفة، وذلك بعد آخر زيارة أجرتها لمصر منذ 11 عاما.

واستعرضت مافالدا دوارتي خلال اللقاء المشروعات التي أسهمت صناديق المناخ في تمويلها في مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم التعاون مع مصر في الفترة المقبلة، ليتناسب مع حجم المشروعات وخطط التحول الأخير الطموحة التي تتبناها مصر.

وأضافت أنها عقدت مباحثات مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حول برنامج “نوفي”، وتتطلع لاستكمال تلك المباحثات وصولا إلى الاتفاق حول تمويل مشروعات متنوعة لبرامج التكيف المناخي في مصر.