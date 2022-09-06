مال وأعمال

انخفاض الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:09 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددا.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1706.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.

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كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1719.30 دولار.

وسينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي يوم الخميس إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

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كما يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضا في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.12 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 853.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 2018.37 دولار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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