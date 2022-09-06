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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مخزون النفط في احتياطيات الطوارئ الأمريكية لأدنى مستوى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:11 مساءً - – أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد تراجعت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر.
وانخفض المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 1984.
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