رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم منح حوافز جديدة للمستثمرين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - سي إن بي سي _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الحكومة تعتزم منح حوافز جديدة للمستثمرين سيما في القطاع الصناعي.

وأضاف بأنه سيتم إقرار تعديلات جديدة في قانون الاستثمار تتضمن مد الحوافز للمستثمرين لمدة 5 سنوات إضافية، سيما بالنسبة لبعض الصناعات غير الموجودة في مصر ومن بينها السيارات الكهربائية وبعض الصناعات المتقدمة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات.

وأشار مدبولي إلى أن الحوافز تتضمن رد ما يصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها المستثمر في مدة لا تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً على أن النسبة ستختلف وفقاً لطبيعة الصناعة.

وأضاف بأن الرخص الصناعية ستصدر من مكان واحد في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من خلال هيئة التنمية الصناعية ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الاجتماع القادم عن تكلفة المرافق للأراضي الصناعية.