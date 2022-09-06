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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم توقع اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - العربية نت _ قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسية إلى الصين لليوان والروبل بدلا من الدولار.
وذكر أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم ، أن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني “مفيد للطرفين”، لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، و”سيضرب مثالا يحتذى به للشركات الأخرى”.
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