جازبروم توقع اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - العربية نت _ قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسية إلى الصين لليوان والروبل بدلا من الدولار.

وذكر أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم ، أن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني “مفيد للطرفين”، لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، و”سيضرب مثالا يحتذى به للشركات الأخرى”.