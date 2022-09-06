- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1714 دولارًا، في حين تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة الشهر الجاري، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس للحد التضخم.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيه واحد، ليسجل مستوى 1108 جنيهات.
وكانت أسعار الذهب أمس قد تراجعت بنحو 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1107 جنيهات.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1266 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 950 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 739 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8864 جنيه.
ولفت، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، التي تمر بها أوروبا ستؤدي لزيادة المخاوف من ركود محتمل، ما يدفع المستثمرين للذهب كملاذ آمن، ووسيلة للتحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.