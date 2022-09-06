ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1108 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1714 دولارًا، في حين تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة الشهر الجاري، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس للحد التضخم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيه واحد، ليسجل مستوى 1108 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب أمس قد تراجعت بنحو 6 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1107 جنيهات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1266 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 950 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 739 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8864 جنيه.

ولفت، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، التي تمر بها أوروبا ستؤدي لزيادة المخاوف من ركود محتمل، ما يدفع المستثمرين للذهب كملاذ آمن، ووسيلة للتحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية.