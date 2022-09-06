استمرار صرف راوتب العاملين بشركة النصر للكوك لحين سداد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - رنا ممدوح _ أصدر محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام توجيهاته للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات وحصولهم على جميع مستحقاتهم.

جاء ذلك في ضوء قرار الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، أمس الاثنين، بحل وتصفية الشركة

ووجه الوزير محمود عصمت بإعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب – إبان أعمال تصفيتها – على عمال شركة الكوك.

عصمت: دراسة حالات الأمراض المزمنة الجسيمة لبحث سبل التعامل معها

كما وجه بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.