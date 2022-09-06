انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر بالأسواق .. شوفي بكام واعملى أحلى عزومة والان مع التفاصيل

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق:

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، الموافق 6 سبتمبر 2022 في الأسواق، حيث تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 160 جنيه إلى 190 جنيه للكيلو، حسب بيان الشعبة صباح اليوم.

حيث تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 160 جنيه 190 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم مستويات ما بين 130 جنيه حتى 160 جنيه، بينما جاء سعر كباب الحلة ما بين 160 جنيه إلى 190 جنيه للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 160 جنيه إلى 190 جنيه للكيلو، وحقق سعر كيلو الكبدة الكندوز ما بين 155 جنيه و180 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الأستيك والبفتيك مستويات ما بين 155 جنيه حتى 160 جنيه.

انخفاض الخضار والفاكهة حاليا:

وفي سياق متصل، فقد أعلنت شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، انخفاض تراجع أسعار الخضروات والفاكهة منذ بدء شهر سبتمبر الحالي بالمقارنة بنفس التوقيت للعام الماضي.

وسجل سعر كيلو الطماطم 3.5 جنيه للجملة، والخيار بسعر 4 جنيه للكيلو، حسب تصريحات شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية.