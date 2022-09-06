انت الان تتابع خبر تراجع سعر اليورو اليوم في مصر 6 سبتمبر.. “نازل في الواطي” والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، تراجعه المستمر لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، مقارنة بأسعار أمس الإثنين بقيمة 4 قروش على الأقل لدى الكثير من البنوك، ليسجل اليورو اليوم على موقع البنك المركزي المصري، سعر 19.07 جنيه للشراء وسعر 19.20 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 في البنوك العاملة في مصر:

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر 19.07 جنيه للشراء وسعر 19.20 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل سعر 19.05 جنيه للشراء وسعر 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر 19.04 جنيه للشراء وسعر 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر 19.04 جنيه للشراء وسعر 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر 19.03 جنيه للشراء وسعر 19.20 جنيه للبيع.