انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم 6 سبتمبر.. “فاتح على الرابع” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، استقراره الكبير أمام الجنيه المصري، في ظل تباين أسعار الصرف مع بداية التعاملات في البنوك العاملة في السوق المصري، مقارنة بسعر الصرف أمسِ حسب التحديثات الإلكترونية في بعض البنوك والبنك المركزي المصري، ليسجل مع بداية التداول الصباحي في البنك المركزي المصري نحو 62.16 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.16 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.06 جنيه للشراء، 62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 60.55 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 60.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 58.46 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع