انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “فرحة كبيرة للمقبلين على العمرة والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الريال السعودي اليوم مستقر في سعر الصرف مع بداية التداول اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر2022، مقارنة بآخر تداول في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، أمسِ الإثنين، ليشهد الريال مع بداية تداول اليوم استقرار ملحوظ ويستمر في ثبات سعره للأسبوع الثاني على التوالي، في فرحة كبيرة للمقبلين على العمرة.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيعسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في التجاري الدُّوَليّ اليوم

سجل اليوم 5.09 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل اليوم 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع